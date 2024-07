Węgierska blokada Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju. Unia zablokuje Węgry?

Komisja Europejska bojkotuje spotkania w Budapeszcie

Potem Komisja Europejska zapowiedziała, że nie będzie wysyłać komisarzy na spotkania ministerialne organizowane przez węgierską prezydencję u siebie w kraju. Choć przez wielu zostało to odczytane jako element kampanii Ursuli von der Leyen zabiegającej o głosy lewicy w Parlamencie Europejskim na rzecz ponownego jej wyboru na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej, to jednak ta deklaracja została przyjęta ze zrozumieniem przez większość państw członkowskich i wiele z nich na razie przyjmuje tę samą linię. Polska nie wysyła ministrów na spotkania do Budapesztu, nie pojechał tam m.in. Adam Bodnar.

Radosław Sikorski zaproponował, żeby sierpniowa nieformalna Rada unijnych ministrów spraw zagranicznych odbyła się we Lwowie

Teraz ważą się losy nieformalnej rady ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej zaplanowanej na 29–29 sierpnia w Budapeszcie. Josep Borrell, wysoki przedstawiciel UE ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, może sam zdecydować o przeniesieniu jej do Brukseli, ale już w formie rady formalnej. W poniedziałek odbyła się w Brukseli dyskusja na ten temat i minister Radosław Sikorski zaproponował, żeby sierpniowa nieformalna Rada unijnych ministrów spraw zagranicznych odbyła się we Lwowie. Taka decyzja wymagałaby jednak jednomyślności, a sprzeciwiły się Węgry. Teraz więc do Borrella należy decyzja, czy zostawić spotkanie w Budapeszcie, czy przenieść do Brukseli. Jeśli zostanie zorganizowane w stolicy Węgier, to Sikorski tam nie pojedzie.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że pomysł bojkotowania spotkań ministrów w Budapeszcie, poprzez wysyłanie tam urzędników niższego szczebla, nie spotkał się z entuzjazmem wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Politycznie wszyscy są krytyczni wobec sposobu sprawowania prezydencji przez Węgry, ale pojawiają się głosy, że nieformalne rady ministrów organizowane przez Budapeszt to nie jest żaden przywilej prezydencji, tylko spotkania robocze, w których trzeba uczestniczyć. Ostatecznie każdy kraj będzie na bieżąco decydował, czy wysłać tam ministra, czy urzędnika niższej rangi. Żadnej ogólnounijnej decyzji w tej sprawie nie będzie.

Apel Radosława Sikorskiego o zniesienie restrykcji dla Ukrainy

W czasie poniedziałkowego spotkania w Brukseli polski minister zaapelował też do państw dostarczających broń Ukrainie, żeby znosiły restrykcje terytorialne i pozwoliły na atakowanie samolotów w rosyjskiej przestrzeni powietrznej, które przenoszą rakiety atakujące Ukrainę, a także lotnisk, z których te maszyny startują. – To byłaby obrona własna, legalna w świetle prawa międzynarodowego. Nie jest eskalacją obrona dziecięcych szpitali onkologicznych – powiedział Sikorski.