51 postępowań wszczęły w tym roku organy celno-skarbowe w całej Polsce wobec firm, które nie przestrzegają sankcji unijnych i krajowych na handel z Rosją i Białorusią. Wydano łącznie 37 decyzji, w tym 24 o nałożeniu kary pieniężnej na łączną kwotę ponad 20,8 mln zł – wynika z danych Krajowej Administracji Skarbowej dla „Rzeczpospolitej”.

Reklama

To efekty zmian w kierownictwie KAS, kiedy to Bartosza Zbaraszczuka zastąpił Marcin Łoboda. Wcześniej – w ciągu dwóch lat od ustanowienia pierwszych sankcji – wydane zostały tylko dwie decyzje o karach na łączną kwotę 71,3 tys. zł.

Czytaj więcej Polityka KAS łowi omijających sankcje. Pod lupą spółka Tradeservices Dzięki nowelizacji ustaw podmioty z Polski podejrzane o obchodzenie zakazów nałożonych na Rosję zaczęły wpadać w kłopoty – to m.in. firmy handlujące elektroniką i luksusowymi autami.

Rosja omija sankcje

Sankcje – gospodarcze i finansowe – nałożone na firmy oraz obywateli, w tym rosyjskich oligarchów, mają utrudnić Rosji prowadzenie wojny w Ukrainie. Ostatni, 14. pakiet antyrosyjskich sankcji UE nałożyła pod koniec czerwca tego roku – tym razem uderzają one przede wszystkim w rosyjskie koncerny handlujące helem i metalami ziem rzadkich oraz nakładają embarga eksportowe na 61 firm (m.in. z Chin, Kazachstanu, Turcji i ZEA), które pomagają Rosji w dostawach towarów i technologii podwójnego zastosowania. Swoją listę sankcyjną wprowadziła w kwietniu 2022 r. Polska. Obecnie jest na niej już kilkaset firm i osób fizycznych, także polityków z Białorusi (ostatnio trafił na nią Dmytro Firtash, ukraiński oligarcha). Decyzje o wpis wydaje szef MSWiA na wniosek polskich służb – ABW, CBA, SKA i KAS.

Okazuje się jednak, że w praktyce uprawnienie do objęcia sankcjami podmiot lub osobę fizyczną Krajowa Administracja Skarbowa zaczęła realnie wykorzystywać dopiero od tego roku – w marcu nowy szef KAS Marcin Łoboda po raz pierwszy złożył do ministra spraw wewnętrznych i administracji wnioski o objęcie środkami ograniczającymi i dokonanie wpisu na listę sankcyjną MSWiA. Na jego wniosek za omijanie sankcji i handel z Rosją m.in. luksusowymi samochodami i elektroniką na listę wpisano sześć podmiotów. To m.in. Tradeservices z Łochowa i VAN7 z Imielina. Wpisanie na polską listę sankcyjną oznacza m.in. zamrożenie wszystkich środków finansowych i zasobów gospodarczych, wykluczenie z przetargu lub konkursu i w przypadku cudzoziemców zakaz wjazdu do Polski. – Obecnie proceduje się kolejne wnioski w celu zgłoszenia ich do MSWiA – mówi nam Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej.