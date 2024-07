Dyskusja o depenalizacji aborcji. „Otwiera całą bramę przed cywilizacją śmierci”

Jedyną dobrą propozycją jest propozycja oddania głosu Polakom, referendum w tej sprawie i zamknięcie tej dyskusji na kilkadziesiąt lat Posłanka Urszula Pasławska

Z kolei Marcelina Zawisza z Lewicy zaapelowała do posłów z ugrupowań konserwatywnych. – Bardzo dużo mówią państwo o ochronie życia. Ta ustawa chroni życie. Życie kobiet. To jest kwestia życia i śmierci – powiedziała.

Karina Bosak z Konfederacji stwierdziła, że sprzeciw jej klubu wobec tego projektu ma charakter moralny i ideowy. – Zabijanie dzieci nienarodzonych to zło w czystej postaci. Tworzenie warunków, w których kobiety można do tego zachęcać, popychać lub wręcz zmuszać to zło. Decydowanie o bezkarności winnych tych śmierci to zło. Życie to dar i odpowiedzialność. Należy je chronić. Dotyczy to zarówno życia matki, jak i dziecka – powiedziała..

Czytaj więcej Opinie Prawne Tomasz Pietryga: Tusk, aborcja i związki partnerskie. Jak rubla zarobić i cnoty nie stracić Premier Donald Tusk, zapalając zielone światło dla lewicowej agendy związków partnerskich i aborcji, doskonale zdaje sobie sprawę, że w tej rozgrywce wszyscy będą wygranymi. On, bo zachowa spójność koalicji. Prezydent Andrzej Duda, bo w końcówce swej prezydentury zatrzyma jeszcze „lewicową zarazę”. No i lewica, która zachowa twarz przed wyborcami.

Jarosław Sachajko z Kukiz 15 zastanawiał się dlaczego ta ustawa jest procedowana teraz. – Bo czytamy w mediach, że Tusk się wściekł i coś chce przykryć. I dlatego ona jest procedowana. Nie wiemy, czy fatalny stan budżetu, czy tą fatalną dla Polski umowę z Ukrainą, która wciąga nas w wojnę. Zawsze Platforma Obywatelska wyciąga takie tematy, kiedy coś trzeba przykryć – powiedział.