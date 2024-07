Pussy Riot. Wściekłość na Putina przekuta w sztukę

Po inwazji Rosji na Ukrainę założyła inną organizację zajmującą się kuratelą niewymienialnych tokenów (NTF) stworzonych przez kobiety, osoby niebinarne i artystów LGBTQ+. Dzięki sprzedaży NFT organizacji zebrała 7 milionów dolarów na pomoc Ukrainie.

W swoim mocnym wystąpieniu TED Talk z 2023 r. jasno wyjaśniła, dlaczego Rosja atakuje swojego sąsiada:

– Putin przestraszył się, że Ukraina wybiera drogę wolności i demokracji. Dlatego rosyjska armia bombarduje oddziały położnicze, szkoły, szpitale, gwałci i zabija cywilów, a ich ciała wrzuca do masowych grobów. Putin i wszyscy, którzy go popierają, są martwi w środku i muszą zostać pokonani – powiedziała Tołokonnikowa.

Wystąpienie to miało miejsce krótko po tym, jak artystka dowiedziała się, że figuruje na liście najbardziej poszukiwanych osób w Rosji. W swoim przemówieniu wyjaśniła również, dlaczego Putin postrzega ją jako zagrożenie dla swojego dyktatorskiego systemu: – Nie z powodu jakiejś mojej siły fizycznej, ale dlatego, że odwaga jest zaraźliwa – powiedziała. Odwaga, dodała, jest siłą, którą mamy wszyscy. – Wykorzystanie tej mocy jest aktem moralnym. Możesz osiągnąć wyniki, do których dążysz lub nie, ale wieczne piękno kryje się w próbie znalezienia prawdy, w ryzykowaniu wszystkiego, co masz, w imię tego, co słuszne.