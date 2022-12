Złożony z młodych kobiet rosyjski zespół od lat prowokuje rosyjską opinię publiczną, poruszając niewygodne tematy i mówiąc o nich dosadnym językiem.

Reklama

Występy Pussy Riot mają formę happeningów, na ogół nielegalnych i odbywają się w nietypowych miejscach, takich jak stacje metra czy Plac Czerwony w Moskwie.

Członkinie Pussy Riot nie po raz pierwszy występują przeciwko Putinowi.



Krótko przed wygranymi przez niego wyborami prezydenckimi, w lutym 2012 roku, pięć z nich weszło do soboru Chrystusa Zbawiciela w Moskwie i wykonało piosenkę "Bogurodzico, przegoń Putina". Zostały aresztowane i skazane za "chuligaństwo motywowanego nienawiścią religijną". Wyszły na wolność w 2013 na mocy amnestii.

Reklama

Refren ich najnowszej piosenki oparty jest na słowach schwytanego rosyjskiego żołnierza poborowego, który w rozmowie telefonicznej z matką powiedział: „Mamo, tu nie ma nazistów, nie oglądaj telewizji”.

Na swoim kanale na YouTube, gdzie kilka godzin temu piosenka debiutowała, zespół pisze:

"Rosja kontynuuje agresję militarną na terytorium Ukrainy od 2014 roku, kiedy to wojska rosyjskie zaanektowały Krym i rozpoczęły okupację Donbasu. Od tego czasu Ukraina każdego dnia musiała walczyć o prawo do życia i o wolność, walczyć o zagwarantowanie swojej suwerenności. Przez te wszystkie lata społeczność międzynarodowa szukała kompromisu i prowadziła interesy z Rosją, jednocześnie sponsorując okrutną wojnę Putina. Kreml otrzymuje miliardy euro ze sprzedaży ropy i gazu i każdego dnia te pieniądze zamieniają się w ukraińską krew".

Dziewczyny żądają nałożenia embarga na zakup rosyjskiej broni i gazu, aresztowania kont rosyjskich oligarchów i wysokich urzędników w zachodnich bankach oraz utworzenia międzynarodowego trybunału "do osądzenia Władimira Putina, pracowników rosyjskiej propagandy państwowej, oficerów armii i wszystkich odpowiedzialnych za ludobójstwo narodu ukraińskiego".

Zespół Pussy Riot zwrócił się też wprost do rodaków: "Apelujemy do tych w Rosji: Proszę nie brać udziału w tej wojnie! Nie bierz wezwań do sądu, nie chodź do wojskowych urzędów meldunkowych i poborowych, nie słuchaj propagandy! Każdy gest przeciwko tej wojnie jest ważny".

(Uwaga: Nagranie jest przeznaczone dla osób 18+)