Zbliżony wynik do tegorocznego Partia Pracy uzyskała w 2019 roku — wówczas było to 32,1 proc. głosów. Oznaczało to zajęcie zaledwie 202 miejsc w Izbie Gmin, ponieważ z wynikiem 43,6 proc. głosów wygrali konserwatyści, co przełożyło się na 365 mandatów (ponad 55 proc. miejsc w parlamencie).



Wybory w Wielkiej Brytanii: Dlaczego partia Nigela Farage'a ma tak niewielu posłów? Brytyjscy centrowi Liberalni Demokraci, prawicowa partia Reform UK, Zieloni i inne mniejsze partie zdobyły ponad 40 proc. głosów w czwartkowych wyborach, ale zapewniły sobie tylko 18 proc. miejsc w parlamencie. To wynik obowiązującego w Wielkiej Brytanii systemu wyborczego opartego na większości względnej.

Orędownikiem wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w Polsce jest Paweł Kukiz, który z postulatem tym przebił się w 2015 roku w czasie wyborów prezydenckich. Po tym, jak Kukiz uzyskał trzeci wynik, „otwarcie na JOW-y” zadeklarował Andrzej Duda, a Bronisław Komorowski rozpisał referendum w tej sprawie. Uczestniczyło w nim zaledwie 7,8 proc. uprawnionych, z których ponad trzy czwarte opowiedziało się za JOW-ami. Jednak do dziś ordynacja w wyborach parlamentarnych się nie zmieniła.