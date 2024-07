W wyborach z 4 lipca Farage odebrał mandat członkowi Partii Konserwatywnej, Gilesowi Watlingowi, który dotychczas był posłem z Clacton-on-Sea.



Nigel Farage mówi, że chce zbudować ogólnokrajowy ruch

- Mój plan to zbudować masowy ruch ogólnokrajowy — powiedział Farage w przemówieniu wygłoszonym po pojawieniu się informacji, że objął mandat. - Idziemy po Partię Pracy — dodał.



- To jest dopiero pierwszy krok na drodze do czegoś, co was wszystkich oszołomi — mówił też Farage.



Farage niespodziewanie powrócił do brytyjskiej polityki na początku czerwca, obejmując przewodnictwo Reform UK (jeszcze kilka tygodni wcześniej deklarował, że nie wystartuje w wyborach do Izby Gmin).



60-letni Farage liczy, że obecność Reform UK w Izbie Gmin da tej partii platformę do przedstawiania poglądów. Niektórzy członkowie Partii Konserwatywnej Rishiego Sunaka obawiają się, że wobec wyborczej klęski torysów Farage może nawet przejąć to ugrupowanie i zostać w przyszłości jego liderem. W rozmowie z agencją Reutera w przededniu wyborów lider Reform UK nie wykluczył takiego scenariusza. Mówił też, że jego długoterminowym celem jest przejęcie władzy w 2029 roku.