Wybory w Wielkiej Brytanii. W czym tkwi tajemnica sukcesu laburzystów?

A ponieważ od kiedy Torysi przejęli władzę w 2010 roku, liczba ludności skoczyła o 5 mln (do 68 mln), oznacza to stagnację, jeśli nie załamanie realnych dochodów przeciętnego poddanego króla Karola III. W zeszłym roku Wielka Brytania była jednym z dwóch krajów G7, które odnotowały najniższy wzrost gospodarczy. Starmer chce, aby w chwili gdy w 2029 roku będzie kończyła się jego kadencja na czele rządu, Zjednoczenie Narodowe stało się tym państwem, które ma najszybszy wzrost wśród siedmiu największych gospodarek świata.

Większe nakłady państwa mają napędzić wzrost i zwiększyć wydatki podatkowe. To odwrotna logika niż ta wyznawana przez Torysów

Najbardziej ucierpiały te sektory gospodarki, które polegały na eksporcie do Unii (z powodu brexitu) oraz które jak chemia zużywają dużo energii (z powodu skokowego wzrostu jej kosztów po wstrzymaniu importu rosyjskiego gazu). Jak na to zaradzić? Laburzyści nie szykują się ani do powrotu Wielkiej Brytanii do Unii, ani nawet do przystąpienia do jednolitego rynku. Mimo wszystko zamierzają osiągnąć z Brukselą punktowe porozumienia, np. we współpracy energetycznej czy naukowej. Sposobem na obniżenie rachunku za energię mają być z kolei inwestycje w źródła odnawialne.

Czytaj więcej Gospodarka Wybory w Wielkiej Brytanii. Rynek szykuje się na rząd Partii Pracy Nadchodzące wybory parlamentarne najprawdopodobniej przyniosą klęskę konserwatystom. Na rynkach nie widać jednak niepokoju zmianą władzy. Być może dlatego, że szykująca się do rządzenia lewica nie chce odstraszać wyborców podwyżkami podatków.

Po raz pierwszy w historii Wielkiej Brytanii ministrem gospodarki ma być kobieta: Rachel Reeves. Chce ona ożywić wzrost gospodarczy poprzez inwestycje publiczne. To odwrotna logika, niż stosowali konserwatyści, w szczególności David Cameron i Liz Truss, którzy liczyli, że poprawa koniunktury zapewni radykalne obniżenie podatków.

Laburzyści uroczyście obiecali, że nie podniosą podatku dochodowego, przynajmniej od osób mało i średnio zarabiających

Większe zaangażowanie państwa ma poprawić katastrofalny stan ubezpieczeń zdrowotnych (NHS), ale także polepszyć poziom szkół czy sprawność działania sądów. Szczególnym celem nowego rządu ma być ustanowienie specjalnego systemu kredytów i zachęt finansowych, które pozwolą na rozwój taniego budownictwa mieszkalnego. W ten sposób Reeves chce osiągnąć korzystne sprzężenie zwrotne: szybszy wzrost gospodarczy powinien przynieść większe dochody podatkowe, które pozwolą na sfinansowanie inwestycji publicznych. Laburzyści uroczyście obiecali bowiem, że nie podniosą podatku dochodowego, przynajmniej od osób mało i średnio zarabiających.