Rząd Japonii ogłosił zwycięstwo w walce z dyskietkami

Czytaj więcej Plus Minus Pokolenie Zet ucieka z Internetu. Dlaczego młodzi porzucają media społecznościowe Mieli być „cyfrowymi tubylcami”, w końcu nie znają świata bez internetu. Mieli na dobre rozgościć się w rzeczywistości 2.0, czyli świecie wirtualnym. Ale dziś coraz częściej postanawiają się z tej sieci wylogować. Przed czym uciekają, za czym tęsknią?

Taro Kano został ministrem cyfryzacji w sierpniu 2022 r. Wcześniej stał na czele resortów obrony i spraw zagranicznych oraz odpowiadał za akcję szczepień na COVID-19. Polityk ten bez powodzenia ubiegał się też o stanowisko premiera Japonii.

Faks zamiast poczty elektronicznej, późne odejście od pagerów

Według BBC, w ostatnich latach Japonia pozostawała w tyle jeśli chodzi o transformację cyfrową, a powodem tego stanu rzeczy ma być głęboki opór wobec zmian. "Dla przykładu, w miejscach pracy nadal preferowane są faksy zamiast e-maili, a plany wycofania tych urządzeń z państwowych urzędów zostały zaniechane z powodu sprzeciwu" - czytamy.

Portal zauważa, że na drodze do cyfryzacji Japonii stają inne przeszkody - np. wiele firm wciąż wymaga podpisywania dokumentów za pomocą specjalnych pieczątek zwanych hanko, od czego rząd chciałby odejść. "Ludzie bardzo wolno odchodzą od tych pieczęci" - pisał dziennik "The Japan Times". Z kolei pagery funkcjonowały w Japonii do 2019 r. Ostatni abonent mówił, że korzystała z nich jego matka.

Ostatni producent dyskietek, firma Sony, zakończyła produkcję tych nośników w 2011 r.