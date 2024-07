Wybory we Francji: Ponad 210 kandydatów wycofało się, by pokrzyżować szyki Marine Le Pen

Ostatecznie z udziału w II turze wyborów parlamentarnych we Francji wycofało się ponad 210 kandydatów lewicowych i liberalnych - kandydaci mieli czas do wczoraj, do godziny 18:00, by podjąć decyzję w sprawie swojego udziału w II turze (7 lipca).