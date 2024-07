Taka strategia jest logiczna, skoro tylko Zjednoczenie Narodowe może zdobyć absolutną większość, a w przeważającej liczbie okręgów to kandydaci lewicowi mogą się temu przeciwstawić. Ale jest w tym i słabość. W 2017 i 2022 roku głównym oponentem Le Pen pozostawała liberalna koalicja związana z Macronem, której przywiązanie do demokracji i gospodarczego rozsądku nie wzbudzały wątpliwości. Mélenchon stał się za to teraz łatwym przedmiotem ataków ze strony skrajnej prawicy z powodu wielu deklaracji o charakterze antysemickim.

Nowością w drugiej turze kampanii jest wycofanie się z udziału w niej samego Macrona. Prezydent, któremu ufa ledwie 27 proc. Francuzów, ma ogromny elektorat negatywny. W noc wyborczą w ogóle nie pojawił się na wizji (przekazał na piśmie oświadczenie agencji AFP). Program ugrupowania rządzącego przedstawił premier Gabriel Attal. Zarysował plan budowy punktowych koalicji większościowych w Zgromadzeniu Narodowym wokół konkretnych projektów. Składałaby się ona z centrum i lewicy.

Gaullistowscy Republikanie, którzy otrzymali 10 proc. poparcia, nadal podtrzymują ocenę, że radykalna lewica i prawica stanowią takie same zagrożenie. Mają oni szanse przeforsować swoich kandydatów w niewielu okręgach. Jednak taka postawa może okazać się niebezpieczna w niektórych przypadkach. Tak jest w departamencie Correze, gdzie były socjalistyczny prezydent Francois Hollande dostał 37,6 proc. głosów podczas gdy kandydat ZN, Maitey Pouget, miał 30,8 proc. Rozstrzygnięcie w drugiej turze zależy od postawy wyborców Francis Dubois z Republikanów (28,6 proc.). Ten ostatni nie wycofał się jednak z udziału w wyborach a tym bardziej nie wezwał do głosowania na Hollande’a. Mandat dostanie ten, kto zbierze teraz więcej głosów, nawet, jeśli będzie to mniej, niż 50 proc.