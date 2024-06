Skrajna prawica zwyciężyła. Le Pen u progu przejęcia władzy

Od 260 do 310 mandatów może otrzymać Zjednoczenie Narodowe w Zgromadzeniu Narodowym w wyniku wyborów parlamentarnych, których pierwsza tura odbyła się w tę niedzielę. To bardzo blisko 289 mandatów, co daje przepustkę do samodzielnych wyborów w Zgromadzeniu Narodowym.