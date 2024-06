Donald Tusk o polskich projektach dotyczących obronności: Niemcy i Francja przeciw, wszyscy inni „za”

- To co jest de facto ważniejsze to to, że Polska uzyskała 100 proc. tego co zakładaliśmy jeśli chodzi o projekty obronne, dotyczące bezpieczeństwa. Tu spór był bardzo gorący: po raz pierwszy widziałem sytuację, w której Francja i Niemcy razem przekonywały do rozwiązań i w zasadzie cała reszta liderów wsparła polskie stanowisko w kwestii tych flagowych projektów obronnych — kontynuował Tusk.



- Chodzi głównie o dwa polskie projekty: jeden wspólnie z Grekami przygotowaliśmy, czyli obrona europejskiego nieba, kopuła, tarcza podniebna. Chodzi o to, by Europa wzięła na siebie odpowiedzialność, a nie poszczególne państwa narodowe, za to bezpieczne niebo nad Europą. Spór był tu bardzo gorący. Mogę powiedzieć, że Polsce udało się zmobilizować praktycznie wszystkie pozostałe kraje (oprócz Francji i Niemiec — red.) i przeforsowaliśmy ten pomysł - podkreślił. - Chociaż dobrze się rozumiemy z kanclerzem Scholzem mieliśmy tu różne poglądy w tej kwestii. Nawet Francuzi, którzy początkowo trzymali z Niemcami pozycję ostrożnych, na koniec zgodzili się, że Europa potrzebuje to solidarności i także współfinansowania — mówił potem w odpowiedzi na jedno z pytań.



- Podobnie było z Tarczą Wschód. Połączyliśmy ten projekt z inicjatywą państw bałtyckich, które umówiły się na budowę bałtyckiej linii obrony i przedstawiliśmy wspólny projekt., Tu również był podobny spór i w podobnych proporcjach udało się przeforsować - dodał.



- Bezpieczeństwo naszej granicy, polskiej i europejskiej jednocześnie, bezpieczeństwo europejskiego nieba, to już nie będzie wysiłek pojedynczych państw. To już będą projekty co do których nikt nie może mieć wątpliwości, że Europa będzie je współfinansowała. Mamy powody do satysfakcji — podsumował polski premier.