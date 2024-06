Oprócz gen. Zunigi aresztowany został też były dowódca marynarki wojennej, Juan Arnez Salvador — poinformował szef MSW. Łącznie, w związku z puczem, aresztowano dotąd 17 osób, ale „uczestników było znacznie więcej” - poinformował Del Castillo.



Nieudany pucz wojskowy trwał kilka godzin. Po jego zakończeniu Arce szybko wyznaczył nowego głównodowodzącego armią, który nakazał żołnierzom powrót do koszar.



Przed puczem gen. Zuniga mówił, że Evo Morales — były wieloletni prezydent kraju, który musiał ustąpić wobec masowych protestów — nie powinien mieć prawa startowania w nadchodzących wyborach prezydenckich i zagroził, że jeśli będzie chciał to zrobić, wówczas on podejmie działania, które to uniemożliwią. W związku z tymi wypowiedziami prezydent Arce postanowił usunąć go ze stanowiska. Do puczu doszło dzień po tym, gdy Arce zakomunikował generałowi decyzję o jego dymisji.