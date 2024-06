Jest kara dla Dariusza Mateckiego za chodzenie po dachu Sejmu

Dariusz Matecki pojawił się na dachu Sejmu nad ranem 14 czerwca. Poseł mówił, że chciał zrobić zdjęcie. Zaprzeczył doniesieniom, że musiało dojść do interwencji Straży Marszałkowskiej. Zapewnił też, że był trzeźwy. - Zrobiłem sobie zdjęcie i wróciłem do pokoju. Nikt mnie nie zatrzymał - twierdził. - Nikt nie interweniował, w jakiej sprawie miał interweniować? Nie mogę zrobić sobie zdjęcia? - pytał.

- Stwierdzam, że doszło do poważnego naruszenia porządku w budynku zarządzanego przez Kancelarię Sejmu. Skieruje odpowiedni wniosek do prezydium Sejmu - mówił później Szymon Hołownia. - Otrzymałem informację od dowódcy zmiany z nagraniami wideo z tego zajścia. Rzeczywiście poseł Matecki przez 7 minut, od godziny 3:30 do 3:37, spacerował po dachu zarówno budynku F, jak i budynku S. Po tym wrócił przez okno do pokoju hotelowego na czwartym piętrze hotelu sejmowego – dodał.