Na szczycie w Waszyngtonie padną ważne zobowiązania. Pępowina zwiąże NATO z Ukrainą

Wołodymyr Zełenski liczył, że w Waszyngtonie zapadnie decyzja o rozpoczęciu rokowań akcesyjnych z Ukrainą. Amerykanie i Niemcy nie zgodzili się na to nie tylko w obawie, że zostałoby to uznane przez Kreml za bezpośrednie zaangażowanie się paktu w ukraińską wojnę. Zdaniem Joe Bidena i Olaf Scholza Ukrainie pozostało jeszcze dużo do zrobienia, gdy idzie o ustanowienie stabilnej demokracji i państwa prawa, a także ograniczenie korupcji.

Od maja trwają trudne rozmowy, wedle jakiej formuły kraje NATO mają finansować pomoc dla Ukrainy

Amerykanie mają jednak bardzo konkretny pomysł, w jaki sposób pokazać Rosji, że NATO pozostanie u boku Ukrainy, jak długo to konieczne. Chodzi o zobowiązanie, że sojusz będzie przekazywał co roku wsparcie wojskowe warte 40 mld euro. To ogromna suma, skoro zdaniem sztokholmskiego instytutu SIPRI w tym roku cały budżet obronny Rosji wyniesie 109 mld dol., a Ukrainy 64,8 mld dol.

W tym roku z wypełnieniem zobowiązania wobec Kijowa nie będzie problemu: sama Ameryka zamierza przekazać na ten cel 60 mld dol. pomocy wojskowej

Dotychczasowy sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg prowadzi od maja poufne rokowania w tej sprawie z 32 sojusznikami. Zdaniem agencji Bloomberga nie są one jednak łatwe, bo część sojuszników obawia się podjęcia na wiele lat sztywnych zobowiązań finansowych. Inni domagają się, aby wsparcie, jakiego udzielą Ukraińcom, zostało wliczone do 2 proc. PKB, które zdaniem paktu każdy z aliantów powinien przeznaczyć na obronę. W tym roku z wypełnieniem zobowiązania wobec Kijowa nie będzie problemu: sama Ameryka zamierza przekazać na ten cel 60 mld dol. pomocy wojskowej. Nie jest jednak jasne, jak duża będzie to pomoc, jeśli do Białego Domu wróci Donald Trump.

Wsparcie krajów NATO dla Ukrainy będzie koordynował trzygwiazdkowy amerykański generał

Przełomowa decyzja, która zostanie ogłoszona na szczycie w Waszyngtonie, ma być także dotyczyć powołania w Wiesbaden odrębnej kwatery mającej koordynować wsparcie dla Ukrainy. Jak pisze „New York Times”, na jej czele stanąłby trzygwiazdkowy amerykański generał podlegający bezpośrednio głównemu dowódcy wojsk NATO w Europie (Saceur), generałowi Christopherowi G. Cavoli. Niemcy nie zgodzili się, aby nowa jednostka nosiła nazwę „misji”, w obawie, że mogłoby to sugerować, iż sojusz pozostaje w bezpośrednim konflikcie z Rosją. Stanęło więc na skrócie NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine).