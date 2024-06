CPK i rozwój Polski. Poseł PiS ogłasza współpracę z posłanką partii Razem

Marcin Horała: Mało powodów do zadowolenia po konferencji Tuska ws. CPK

W czwartek w rozmowie z Michałem Kolanką deklaracje Tuska w sprawie CPK komentował poseł PiS Marcin Horała, w latach 2019-2023 pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Powiedział, że jest zadowolony z zapowiedzi budowy lotniska w Baranowie, ale zastrzegł, że na tym lista zadowoleń zaczyna się i kończy.

Horała wyraził zadowolenie, że wystąpienie Donalda Tuska "to nie była konferencja o tym, że zamykamy CPK, zaorzemy, zniszczymy". Jego zdaniem taki obrót spraw to "wielki sukces" ruchu społecznego opowiadającego się za budową Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jego zdaniem, dużo rzeczy w ogłoszonym przez premiera projekcie CPK nie ma sensu. W tym kontekście wspomniał o zapowiedzi "bardzo poważnych inwestycji w port lotniczy Chopina na Okęciu" oraz planach zwiększenia przepustowości warszawskiego lotniska do 30 mln pasażerów rocznie i jednoczesnej zapowiedzi budowy lotniska CPK w Baranowie "ale tylko na 34 mln pasażerów".

- Cały ambaras dwóch równoległych procesów inwestycyjnych po to, żeby na koniec uzyskać zaledwie 4 mln dodatkowej przepustowości i to w sytuacji, kiedy port Chopina nie zwróci tej inwestycji - podkreślił oceniając, że to "zasadniczo bez sensu". Zdaniem Marcina Horały, infrastruktura lotniska Okęcie już "trzeszczy w szwach", a rozbudowa tego portu lotniczego w kontekście budowy centralnego lotniska w Baranowie to marnowanie pieniędzy.

Porty lotnicze w Polsce PAP

W rozmowie z Michałem Kolanką Marcin Horała krytykował też rezygnację z modelu "szprych" w kolejowej części CPK. Poseł PiS wskazał na brak spójności w rządowych zapowiedziach dotyczących inwestycji w sieć kolejową. Zwrócił uwagę, że projekt CPK w wersji Tuska pomija kolejowe inwestycje np. na Podkarpaciu. Według Horały, słowa Tuska odnośnie tzw. projektu Y to realnie dobra oferta kolejowa dla mieszkańców czterech dużych miast - Warszawy, Łodzi, Poznania i Wrocławia.