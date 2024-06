Co dalej z CPK? Premier Donald Tusk zabrał głos

- Drugi element to idea "blisko lotnisko" - powiedział Tusk. Ocenił, że "wielkim skarbem" Polski jest sieć lotnisk regionalnych. Rozwój tych lotnisk ma być wspierany. Tusk zapowiedział rozbudowę lotniska w Modlinie.



- Powstanie lotnisko w Baranowie — oświadczył premier. Mówił, że ktoś to musi zrobić i że musi to być oparte na realnych założeniach. - Będzie to najnowocześniejsze lotnisko w Europie — zadeklarował. Zapowiedział, że lotnisko będzie gotowe w 2032 r. Rozbudowana ma zostać autostrada między Warszawą a lotniskiem centralnym oraz między Warszawą a Łodzią. - Te decyzje już podjęliśmy — powiedział.



- Okęcie będzie nowoczesnym lotniskiem, które będzie działało na zasadach, które w tej chwili powstają - kontynuował. - Lotnisko na Okęciu zostanie pilnie zmodernizowane.



- Trzeci element tego trójskoku to Polskie Linie Lotnicze - mówił Donald Tusk. - Możemy myśleć realistycznie, że LOT stanie się firmą tego rzędu jak Lufthansa. To oznacza konieczność uzupełnienia floty do 130 samolotów - dodał.