Wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w Polsce 9 czerwca. Wybieraliśmy 53 europosłów. Najwięcej — 21 — mandatów zdobyła Koalicja Obywatelska. PiS wprowadził do Parlamentu Europejskiego 20 europosłów, Konfederacja sześciu, a Trzecia Droga i Lewica — po trzech.



Wybory europejskie: Koalicja Obywatelska przed PiS, Konfederacja na podium

Najlepszy wynik — 37,06 proc. - zdobyła Koalicja Obywatelska i było to jej pierwsze zwycięstwo nad PiS-em w wyborach ogólnopolskich od wyborów do PE z 2014 roku (wówczas KO startowała jeszcze pod szyldem Platformy Obywatelskiej). PiS zdobył 36,16 proc. głosów — co było (procentowo) wynikiem lepszym niż w wyborach do sejmików wojewódzkich z kwietnia 2024 roku (34,27 proc.) i wyborach do Sejmu z 15 października 2023 roku (35,38 proc.).



Trzecie miejsce w wyborach do PE zajęła Konfederacja, która po raz pierwszy, w wyborach ogólnopolskich, osiągnęła dwucyfrowy wynik. Konfederację poparło 12,08 proc. wyborców.

Z kolei Trzecia Droga uzyskała najgorszy wynik w historii dotychczasowych startów w wyborach — poparło ją 6.91 proc. wyborców. Takie poparcie w wyborach do Sejmu oznaczałoby, że koalicyjny komitet wyborczy PSL i Polski 2050 nie przekroczyłby progu wyborczego (wynosi on 8 proc. dla koalicji partii).