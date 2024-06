O wyborach do Parlamentu Europejskiego i wynikach PiS Müller mówił, że "mandaty zdobyły te osoby, które były aktywne przez lata w terenie, ta aktywność została doceniona". W tym kontekście wymienił kandydatów, którzy - jak on - wiązani są z Mateuszem Morawieckim: Waldemara Budę, Marlenę Maląg i Michała Dworczyka. Wszyscy oni uzyskali mandaty europosłów mimo że nie otwierali list wyborczych.



Donald Tusk chce tę przystawkę skonsumować do końca, by stała się ona po prostu Platformą Obywatelską Piotr Müller o Polsce 2050

A jak Müller skomentuje fakt, że mandatu europosła nie zdobył Jacek Kuski?



- Taka decyzja wyborców. Jest królowa nauk politycznych, ona nazywa się arytmetyka i na koniec ona decyduje. Arytmetyka była faktycznie zdecydowanie niekorzystna akurat dla Jacka Kurskiego - mówił.



Europoseł PiS o wynikach wyborów europejskich: PiS zwiększyło procentowy udział w porównaniu z wyborami do Sejmu

Pytany o ocenę wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego były rzecznik rządu mówił, że "niestety percepcję zbudowały przez pierwsze godziny exit polle" (exit poll dawał KO ponad 4 punkty procentowe przewagi nad PiS". - Finalnie PiS zwiększyło procentowy udział w porównaniu do wyborów do Sejmu, czy samorządowych (PiS zdobył w wyborach do PE 36,16 proc. głosów - red.). Oczywiście dobrze byłoby wygrać z KO, ale ta różnica jest niewielka. Najważniejsze, że przeliczenie tych wyników na wyniki wyborów do Sejmu wskazuje, że aktualnie rządzący nie mieliby większości w Sejmie - przekonywał.



Zdaniem byłego rzecznika obecnie „gigantyczna presja zacznie się realizować między KO a Trzecią Drogą”. - W dużym tempie może doprowadzić do destabilizacji sytuacji. Donald Tusk chce tę przystawkę skonsumować do końca, by stała się ona po prostu Platformą Obywatelską - mówił Müller zaznaczając, że chodzi przede wszystkim o Polskę 2050.