Kłopoty Ryszarda Czarneckiego. Prokuratura czeka, aż wygaśnie mu immunitet

Podkreśla też, że postępowanie związane z „kilometrówkami” nie zostało umorzone. – Postępowanie jest w toku, nie było ani umarzane, ani zawieszane. Mamy wystarczająco materiału dowodowego, a nowa sytuacja pozwoli nam na wykonanie czynności – zapewnia.

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych w 2021 r. nakazał Czarneckiemu zwrócić 100 tys. euro, które eurodeputowany pobrał z kasy PE na swoje podróże. Polityk pieniądze zwrócił.

Ryszard Czarnecki zapewnia, że jest niewinny

Ryszard Czarnecki zapewnia, że sprawa jest wyjaśniona. – Tak, oczywiście, po wygaśnięciu immunitetu rzecz jasna te czynności procesowe będą realizowane. Tylko warto podkreślić, co powtarzałem wielokrotnie, że ja wszystkie te środki do europarlamentu zwróciłem – tłumaczy. – I od dwóch lat ta sprawa została wyczyszczona, europarlament nie ma do mnie żadnych pretensji, a polska prokuratura ma. Więc pytanie, dlaczego. Na tym żadnej straty nie poniósł polski podatnik ani polskie państwo, a środki zostały przeze mnie zwrócone, o czym mówiłem 150 razy. Wracanie do tej sprawy ma polityczny kontekst — stwierdził.

Polityk zapewnia, że sprawa kilometrówek to wynik pomyłki jego asystentów. — Zwracam uwagę, że to, co napisała prokuratura, jest niezgodne z rzeczywistością, bo ja nie sporządzałem owych dokumentów. Za ich błędy biorę odpowiedzialność i poniosłem tę odpowiedzialność. Środki zwróciłem do europarlamentu — mówi. – Ale myślę, że to w procesie się wyjaśni, czekam na to ze spokojem — stwierdził polityk.

W ostatnich wyborach Ryszard Czarnecki startował z drugiego miejsca na wielkopolskiej liście Prawa i Sprawiedliwości. Tym razem jednak nie zdobył mandatu.