Wybory do PE. Mateusz Morawiecki: KO zjadła żywcem koalicjantów. Tusk nielojalny

Czytaj więcej Polityka Wyniki wyborów do PE. Kto otrzymał najwięcej głosów? (LISTA) PKW podała pełne wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Listy kandydatów z największym poparciem zdominowali politycy KO i PiS. Wśród najlepszych jest też troje kandydatów Konfederacji, nie ma żadnych przedstawicieli Trzeciej Drogi, Lewicy ani innych komitetów.

Wybory do PE. Mateusz Morawiecki: Donald Tusk pokazał skrajną nielojalność, nierzetelność w relacjach koalicyjnych

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w poniedziałek w telewizji wPolsce skomentował były premier Mateusz Morawiecki, który stwierdził, że politycy Koalicji Obywatelskiej "zjedli żywcem swoim koalicjantów”.

- Utrzymanie 35 proc. po atakach jądrowych na nas, zmasowanym ataku dywanowym służb specjalnych, które Donald Tusk wysłał na nas, to solidny wynik, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że nasi konkurenci polityczni z KO zjedli żywcem swoich koalicjantów z Trzeciej Drogi - powiedział Morawiecki. - Liderzy tych ugrupowań muszą się zastanowić, co robić dalej - mówił by premier.

Jak zaznaczył Morawiecki, według niego w obecnej koalicji rządzącej panuje napięcie. - Widać było w ostatnim tygodniu, że zrzucenie z sań premiera Kosiniaka-Kamysza przez Donalda Tuska było takim bardzo nieeleganckim, nielojalnym zagraniem, przez które najwyraźniej Donald Tusk chce przejąć część elektoratu PSL - dodał polityk. Były premier zaznaczył także, że jego zdaniem Donald Tusk pokazał "skrajną nielojalność, nierzetelność w relacjach koalicyjnych".