Wynik Trzeciej Drogi w wyborach do PE "dodatkowym kubłem zimnej wody" dla Hołowni

Adam Traczyk był pytany czy coś go zaskoczyło jeśli chodzi o wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce.



Reklama

Wyniki wyborów europejskich: Co było największym zaskoczeniem?

- Najciekawsze jest to, że sondaże przedwyborcze, szczególnie te, które ukazały się w ostatnich dniach przed wyborami były — jeśli chodzi o zwycięstwo — dokładniejsze niż sam exit poll. Finalny wynik jest bliższy temu, co widzieliśmy w sondażach: minimalnej przewagi KO nad PiS. No i trzecie miejsce dla Konfederacji, to, że jest to dwukrotna przewaga (nad Trzecią Drogą - red.) zaskoczeniem jednak jest — mówił.



Wyniki wyborów po przeliczeniu 100 proc. głosów przez PKW PAP

- Dla Trzeciej Drogi te wybory do PE są najtrudniejsze, to jest partia o najmniejszym elektoracie żelaznym, to jest partia, która dotychczas bazowała nie tyle na treści swojego przekazu, ale też na pewnym stylu swojego przekazu. A wiemy, gdy teraz już społeczeństwo jest zmęczone tym maratonem wyborczym, to ta formuła musi się trochę zużywać, gdy na scenę wchodzą najbardziej rozpolitykowani wyborcy, a ci troszkę bardziej letni, czyli ten elektorat Trzeciej Drogi, zostaje najczęściej w domach — stwierdził też.