Wyniki wyborów do PE. Joachim Brudziński: Koalicja rządząca Tuska utraciła większość

- Na pewno mamy powody do satysfakcji. A jakże byłoby inaczej? - powiedział. Dodał, że w niedzielę o godz. 21:30 dziennikarze różnych stacji oraz premier Donald Tusk (którego Brudziński nazwał "królem Europy") wyrażali "triumfalizm" i mówili o nokaucie PiS. - A wyszło, że poszliśmy praktycznie na remis - zaznaczył podkreślając, że PiS przegrał z KO różnicą mniej niż 1 pkt. proc.

- Wygrała Platforma Obywatelska i to trzeba w sposób oczywisty przyznać - stwierdził. - W kontekście mojego okręgu muszę przyznać i wyrazić słowa uznania co do wyniku Bartosza Arłukowicza - rzeczywiście, zrobił wynik znakomity i nie ma co tutaj owijać w bawełnę - mówił europoseł PiS. - Natomiast czy ja mam gratulować Tuskowi? Niech mu pogratuluje Kosiniak-Kamysz, Hołownia. Połknął ich jak indor kluskę, zostali jak przysłowiowy Himilsbach z angielskim - dodał.

- Nie byli w stanie nas znokautować, trzymamy gardę - tak Brudziński skomentował wyborczy pojedynek Prawa i Sprawiedliwości z Koalicją Obywatelską. Dodał, że PiS przegrało wybory do europarlamentu w taki sposób, który pozwoli tej partii "nie tylko utrzymać gardę", ale też "wyprowadzić cios" w wyborach prezydenckich.

Europoseł PiS: Koalicja traci większość, z Konfederacją mamy więcej głosów

Joachim Brudziński odniósł się też do wyniku wyborczego koalicjantów formacji Donalda Tuska, czyli startujących pod szyldem Trzeciej Drogi PSL i Polski 2050 oraz Lewicy. - Szymon Hołownia został znokautowany, tak samo jak Kosiniak-Kamysz, przez swojego koalicjanta - powiedział. - Naszym celem nie jest nokautowanie Hołowni, bo to byłoby jak skakanie po leżącym na deskach z utratą przytomności zawodniku. Dzisiaj Hołownia i Kosiniak-Kamysz nie przekraczają progu wyborczego w wyborach do parlamentu krajowego. Są poniżej nawet 7 proc. poparcia, a jako koalicja muszą mieć 8 proc. - podkreślił.