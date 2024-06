Wyzwaniem dla Magyara będzie jednak teraz utrzymanie tak dobrego wyniku do wyborów parlamentarnych w 2026 roku. Wydaje się mało realne, aby Orbán, idąc w ślady Emmanuela Macrona, rozwiązał wcześniej parlament.

Wyzwaniem dla Pétera Magyara jest przekonanie Węgrów, iż ostatecznie odciął się od establishmentu

Magyar, który do niedawna był mężem byłej już minister sprawiedliwości. Judit Vargi, przez co należał do establishmentu, będzie musiał przekonać pozostały elektorat opozycyjny, że faktycznie chce głęboko zmienić kraj. Musi także opracować pełny program polityczny i stworzyć struktury partyjne w całym kraju.

W wywiadzie dla “Rzeczpospolitej” na początku maja Magyar zapowiadał, że skoncentruje się na przywróceniu rządów prawa, ukróceniu korupcji oraz odblokowaniu środków pomocowych Brukseli. Chciał jednak zachować to, co jego zdaniem Orbán robił dobrze w pierwszej fazie swoich rządów.

- Sądzę, że Orbán już wie, iż stracił zaufanie narodu, nawet, jeśli muszą to potwierdzić wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zobaczymy też, co się stanie z dotychczasową opozycją, która moim zdaniem jest częścią układu zbudowanego przez Orbana, przynajmniej jeśli chodzi o socjalistów byłego premiera Ferenca Gyurcasanya — powiedział Magyar.