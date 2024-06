W trakcie dzisiejszego posiedzenia komisji śledczej ds. afery wizowej złożono wniosek o udzielenie informacji do Prokuratora Generalnego m.in. w sprawie Marywilskiej 44. Czy w przypadku pożaru w centrum handlowym mieliśmy do czynienia z aktem sabotażu? Czy komisja ds. afery wizowej dysponuje większą wiedzą w tym zakresie, jeśli chodzi o to, kto stał za ewentualnym podpaleniem? Czy winne są rosyjskie służby? Do tej pory ta informacja pozostawała nie potwierdzona.