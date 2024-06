Dopytywany o co chodzi prezydentowi Dudzie w sprawie Klicha Sikorski odparł, że "to dobre pytanie do pana prezydenta". - Senatorowi Klichowi imputuje jakiś związek z zamachem smoleńskim. Ja tego nie rozumiem - przyznał.



Ja chciałbym wiedzieć skąd panu Macierewiczowi przyszło do głowy, by tłumaczyć raport z likwidacji WSI od razu na rosyjski, zanim on się pojawił po polsku. Radosław Sikorski, szef MSZ

- Pan prezydent zmienił procedurę, która obowiązywała od 30 lat. Zmienił wstępne zgody wydawane przez prezydenta i premiera na kandydatów przedstawianych przez szefa MSZ na system Konwentu Służby Zagranicznej. My uważamy tę decyzję za niekonstytucyjną, ale i tak ją stosuje. Wszystkie propozycje zarówno odwołań ambasadorów, jak i powołań ambasadorów zostały przez konwent zaopiniowane. przeprowadzono formalne głosowania, w których wszystkie te decyzje były zatwierdzone większością trzy do jednego. Pomysł tej ustawy był taki, że po takiej procedurze złożenie przez prezydenta podpisu miało być notarialną formalnością. A teraz pan prezydent mówi, że nie podpisze. Tu jest pewna niespójność - mówił też Sikorski.



Ministra spytano też o rozpoczynającą w środę prace komisję ds. badania wpływów Rosji.



- Jest co badać. Ja chciałbym wiedzieć skąd panu Macierewiczowi przyszło do głowy, by tłumaczyć raport z likwidacji WSI od razu na rosyjski, zanim on się pojawił po polsku. Mnie by to do głowy nie przyszło, a jemu przyszło — stwierdził.