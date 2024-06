Donald Tusk: musimy zrobić wszystko, by tu była Polska, a nie Rosja (WIDEO)

Dodał, że obecnie nad Polską i nad całą Europą gromadzą się ciemne chmury. – Tak jak w czasach, gdy kończyliśmy sowiecką okupację w Europie Środkowej, tak obecnie wszyscy jesteśmy skupieni, by Polska była silna i zjednoczona oraz żeby Europa była silna i zjednoczona – mówił.

Bój o to, żeby wojna nie wkroczyła do Polski i Unii Europejskiej

Przekonywał, że wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca, będą równie ważne jak te w 1989 r. – Wiem, ze to trudno dociera do wszystkich, ale tam, na Kremlu ewentualne polityczne zdobycie Brukseli jest ważniejsze niż zdobycie Charkowa – powiedział. – To jest także bój o to, żeby wojna nie wkroczyła do Polski i Unii Europejskiej. Nikt nie ma prawa narażać życia naszych dzieci, naszych wnuków tylko poprzez zaniechanie – mówił Tusk.

Jego zdaniem dzięki pójściu na wybory nie będziemy też musieli w przyszłości płacić wielkiej ceny za niepodległość i wspólnotę europejską. – Pod warunkiem, że będziemy tak dojrzali, jak byliśmy dojrzali 35 lat temu – 4 czerwca – skonkludował Tusk.

Wydarzenia z 1989 r. były burzeniem starego porządku

O wydarzeniach z 1989 r. opowiedział także były prezydent Lech Wałęsa. – To był sukces narodu, który wypełnił treścią nasze ustalenia – powiedział. – Pojawia się pytanie, czy ustalenia tych przywódców były wystarczające, czy nie były błędne. Jestem przekonany, ze w imię odpowiedzialności, udało nam się osiągnąć maksymalnie to, co było możliwe. Musicie też zrozumieć, że to było burzenie starego porządku – przypomniał.

Zwrócił się też bezpośrednio do uczestników wiecu. – Błagam was, dajcie szansę przez osiem lat Tuskowi i jego drużynie, on przez 8 lat zdąży zrobić porządek w Polsce – poprosił. – Mnie nie daliście tej szansy, daliście tylko pięć lat. A ja miałem rozwiązania, przez które Kaczyńscy nigdy by to władzy nie doszli.