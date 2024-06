Robotnicy zatrudnieni przy programie Orlenu mieli kwaterować w swoistym obozie pracy, w którym panowały niegodne warunki — opisywał Michał Szczerba. Komisja chce sprawdzić, czy firma, która ma w swoim logo znak orła powinna się tak zachowywać i co w tej sprawie wiedział Daniel Obajtek

Obajtek miał się stawić przed komisją 28 maja, ale do tej pory unika przyjęcia wezwania, dlatego komisja skierowała wniosek do prokuratury, by wręczyła je policja. Ta jednak nie zastała go pod żadnym podawanym przez niego adresów zamieszkania.



Daniel Obajtek nie chce być „małpą w cyrku”

Były szef Orlenu zapowiedział, że przed komisją się nie stawi. Stwierdził, że jest zajęty prowadzeniem kampanii do parlamentu Europejskiego i nikt „nie będzie go od niej siłą odciągał”



Oświadczył też, że „nie będzie tańczył tak, jak mu Michał Szczerba zagra”, zaś z wizami ma „tyle wspólnego, co z pyłem na Marsie”.



- Wzywanie mnie nie jest niczym innym, jak tylko i wyłącznie szopką polityczną przewodniczącego Szczerby, któremu pewnie kampania nie idzie i chce sobie dorzucić parę punktów — dodał Obajtek.