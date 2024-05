Donald Tusk nawiązuje do afery Funduszu Sprawiedliwości

Fakt iż Tusk w swoim wpisie wspomina o ministrach jest nawiązaniem do afery Funduszu Sprawiedliwości, których szczegóły są w ostatnich dniach ujawniane w związku z tzw. taśmami Tomasza Mraza, byłego dyrektora departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości. Mraz na posiedzeniu sejmowego zespołu ds. rozliczeń PiS mówił, że konkursy na środki z tego Funduszu były ustawiane tak, aby wygrywały je wybrane wcześniej podmioty, a decyzje w tej sprawie miał podejmować Zbigniew Ziobro.



W związku z wydaniem środków z Funduszu Sprawiedliwości na oprogramowanie do inwigilacji Pegasus oraz wydawanie środków publicznych na zakup licencji do używania tego oprogramowania, prokuratura skierowała do marszałka Sejmu, Szymona Hołowni wniosek o uchylenie immunitetu byłemu wiceministrowi sprawiedliwości, Michałowi Wosiowi. Wkrótce do marszałka Hołowni mają trafić podobne wnioski dotyczące byłego wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego i posła Suwerennej Polski Dariusza Mateckiego.