Wiceszef MSZ o sytuacji na granicy z Białorusią: Zawsze był aspekt humanitarny

A dlaczego Donald Tusk dostrzegł to dopiero teraz, choć już w 2021 roku rząd PiS alarmował, że Polska pada ofiarą działań o charakterze hybrydowym a presja migracyjna jest wywoływana celowo?



- Wtedy nie był premierem. Teraz ma dostęp do wszystkich informacji, których nie miał. Były duże grupy ludzi kilka lat temu, które patrzyły na aspekt humanitarny tej kwestii, bo ten aspekt istniał. Moja formacja polityczna od początku aspekt bezpieczeństwa dostrzegała — odparł Bartoszewski podkreślając, że PSL głosował za budową na granicy z Białorusią ogrodzenia „mimo obaw, że będą przekręty przy budowie zapory”.



- Zawsze był ten aspekt humanitarny, który niektórzy podkreślali, trzeba to brać pod uwagę. W tej chwili jest oczywiste i jasne dla wszystkich, co wtedy być może nie było, że istnieje też aspekt bezpieczeństwa. Wojna hybrydowa z migrantami, bo trudno ich nazwać uchodźcami, poprzedziła agresję na Ukrainę. To się wpisało w ten kontekst, dla wszystkich jest jasne, że mamy do czynienia z atakiem — mówił też Bartoszewski.