Rząd wyda niemal milion złotych na prezenty z okazji prezydencji

Autorzy najlepszych prac z każdej kategorii dostaną po 7 tys. zł nagrody, a otwarty konkurs ma spowodować, że nie dojdzie do powtórki wpadki z 2011 roku.

Podczas poprzedniej prezydencji w 2011 roku wręczano kontrowersyjne bączki

Wówczas Polska po raz pierwszy sprawowała prezydencję w radzie UE i również zamówiła z tej okazji upominki. Były to spinki do koszul wykonane ze srebra i krzemienia pasiastego, skórzane aktówki i drewniane bączki pomalowane tak, by przypominały tancerki w strojach ludowych. Te ostatnie upominki powstały w największym nakładzie aż 6,2 tys. sztuk i wzbudziły spore kontrowersje. Powodem były oskarżenia o plagiat.

Zdaniem „Newsweeka” na pomysł wystylizowania bączka tak, by przypominał ludową tancerkę, wpadła już w latach 50. plastyczka Maria Veltuzen. Monika Wilczyńska, która zaprojektowała niemal identyczny gadżet dla polskiego rządu, zapewniała jednak, że to to jej autorski pomysł, i nie wiedziała, że podobny pojawił się już wcześniej.

To jednak nie koniec kontrowersji. Media zwracały uwagę na fakt, że cena 130 zł netto za zestaw składający się z dwóch bączków jest raczej wygórowana. W sumie na bączki poszedł ponad milion złotych.

Dziś, mimo wzrostu cen od czasu ostatniej prezydencji, podobną kwotę mają pochłonąć gadżety ze wszystkich kategorii łącznie. – Jestem pewna, że upominki dla naszych gości będą odpowiednie na tę okazję i uda się zachować przy tym rozsądek finansowy – twierdzi minister Sobkowiak-Czarnecka.