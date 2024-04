Na polską prezydencję w UE pójdzie pół miliarda złotych

Koszt prezydencji powinien zamknąć się w przedziale 500–600 mln zł Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, podsekretarz stanu w KPRM

Łączna wartość planowanych przetargów w rządzie i parlamencie to 84 mln zł, jednak to tylko kropla w morzu potrzeb, bo cała kwota wydana na prezydencję może okazać się wielokrotnie wyższa. – Koszt prezydencji powinien zamknąć się w przedziale 500–600 mln zł, jednak trudno wskazać go z dużą dokładnością, bo wiele umów jeszcze negocjujemy – mówi „Rzeczpospolitej” Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, podsekretarz stanu w KPRM, odpowiedzialna za organizację polskiej prezydencji w radzie UE.

Dodaje, że koszty powinny być porównywalne do tych, które towarzyszyły prezydencji w 2011 roku, powiększone o inflację. Wówczas prezydencja kosztowała nas 430 mln zł. Z uwzględnieniem inflacji byłoby to około 650 mln zł.

Powrót do przeszłości

W 2011 roku Polska sprawowała prezydencję po raz pierwszy i robiła to z rozmachem, prawdopodobnie dlatego, że rząd PO–PSL próbował w roku wyborczym pokazać, że jesteśmy liczącym się krajem. Prezydencję zainaugurował w Warszawie koncert z udziałem m.in. Manhattan Transfer, Michaela Boltona, Angie Stone i Dolores O’Riordan z The Cranberries, śpiewających hity polskiej muzyki rozrywkowej w przekładzie na angielski. To jednak było tylko jedno z wielu wydarzeń kulturalnych towarzyszących prezydencji. Odbyło się ich w sumie 1,4 tys. w kraju i na świecie.

Miejsce miały też liczne inicjatywy polityczne, a przygotowaniom do prezydencji towarzyszyło duże zainteresowanie mediów. Szeroko dyskutowany był wybór logo prezydencji czy oficjalnych gadżetów – drewnianych bączków wystylizowanych na ubraną w ludowy strój lalkę.