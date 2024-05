Donald Trump liczy na poparcie Partii Libertariańskiej

Trump atakował Kennedy'ego, który startuje jako polityk niezależny, nazywając go ostatnio "fałszywym" zwolennikiem szczepień. Sondaże wskazują, że Kennedy odbierze głosy zarówno Trumpowi, jak i Bidenowi, ale nie jest jeszcze jasne, który z głównych kandydatów partii ucierpi.

Czytaj więcej Polityka Donald Trump po raz pierwszy zbierał pieniądze skuteczniej od Joe Bidena W kwietniu były prezydent USA, Donald Trump, po raz pierwszy w czasie kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi, które odbędą się jesienią 2024 roku, zebrał więcej pieniędzy na kampanię od urzędującego prezydenta, Joe Bidena.

Organizatorzy konwencji z Partii Libertariańskiej poinformowali , że Biden został również zaproszony do wystąpienia, ale odmówił udziału. - Partia Libertariańska może wiele zmienić. Jeśli się zjednoczymy, będziemy nie do powstrzymania — co spotkało się z oklaskami.

Trump żartował z tłumu, mówiąc, że jeśli go nie poprą, będą nadal zdobywać tylko niewielką część poparcia wyborców w wyborach krajowych. Zobowiązał się do włączenia libertarianina do swojego gabinetu, jeśli wygra wybory, co spotkało się z okrzykami "bzdura!".