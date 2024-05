Sztuczna inteligencja stanowi przedłużenie i wzmocnienie ludzkiego umysłu, a nie jego kopię czy zamiennik. Dyskusje o tym, czy zastąpi człowieka, są bezprzedmiotowe. By to zrozumieć, trzeba jednak wyjść poza horyzont wiedzy technologicznej i odwołać się do dorobku nauk humanistycznych.