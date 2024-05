Król Karol III odwołuje oficjalne wyjścia. Pałac Buckingham podał powód

Swoje najbliższe aktywności – z tego samego powodu – odwołać miał także następca tronu, książę William.

Królowa Kamila rozpoczęła przerwę w pełnieniu oficjalnych obowiązków - informuje dziennik "The Times". Doniesienia medialne wskazują, że żona brytyjskiego monarchy, u którego niedawno zdiagnozowano nowotwór, spędzi dni wolne ze swoim mężem.

Król Karol III choruje

W kwietniu lekarze poinformowali, że są usatysfakcjonowani z postępów w leczeniu cierpiącego na chorobę nowotworową króla Wielkiej Brytanii Karola III. Monarcha wrócił do publicznych wystąpień. "Jego wysokość król wkrótce powróci do pełnienia obowiązków publicznych po okresie leczenia i rekonwalescencji po niedawnej diagnozie choroby nowotworowej" - można było przeczytać w oświadczeniu Pałacu Buckingham. Onkolog dr Karol Sikora ocenił w rozmowie ze Sky News, że powrót króla Karola III do wykonywania publicznych obowiązków "to bardzo dobra wiadomość". - Zalecenie, by przynajmniej częściowo wznowił obowiązki jest świetne. To oznacza, że rak jest pod kontrolą - podkreślał.

Nie podano do publicznej wiadomości na jaki rodzaj nowotworu choruje król Wielkiej Brytanii.

Jak podaje BBC, król Karol III nadal będzie brał udział w planowanych dużych wydarzeniach – między innymi obchodach 80. rocznicy D-Day, lądowania aliantów w Normandii. Odbędą się one w przyszłym miesiącu.