Belkę, który do obecnego Parlamentu Europejskiego wszedł z list Koalicji Europejskiej (sojusz wyborczy PO, SLD, Zielonych, PSL i Nowoczesnej powstały przed wyborami do PE w 2019 roku), pytano dlaczego startuje w wyborach do PE z list Lewicy.



Marek Belka wskazuje jaki jest problem lewicy w Polsce?

- Ja jestem socjaldemokratą. Socjaldemokrata to jest taki człowiek, który jest gotów zaakceptować nieco wyższe podatki, byle się tylko demokracja ostała. A są tacy, którzy słyszą, że podatki miałyby być niższe, to reszta się nie liczy, może być zjazd w kierunku autorytaryzmu - wyjaśnił.



A czy jako człowiek lewicy nie jest zaniepokojony kondycją polskiej lewicy?



- Boję się. To są problemy nie tylko lewicy w Polsce. Chociaż w Polsce lewica cierpi na tym, że przez wiele lat liderzy lewicy prowadzili politykę bardzo zgodną z interesami kraju, ale nie za bardzo zgodną z wąsko rozumianymi interesami partyjnymi — odparł.