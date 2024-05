Europoseł PiS zawieszony przez Jarosława Kaczyńskiego: Śmieszne, co to za partia?

- To jest śmieszne dla mnie. Co to za partia, która nie powiadomi członka, że go zawiesiła formalnie? Przyszedłem dziś do pracy i patrzę, że na portalach jest wesoło - mówił Jurgiel.

Kim jest Krzysztof Jurgiel?

Krzysztof Jurgiel ma 70 lat, w poprzednich wyborach do Parlamentu Europejskiego uzyskał mandat z list PiS w okręgu numer 3 (Olsztyn), obejmującym województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie. Polityk, który pięć lat temu uzyskał w swoim okręgu 104,5 tys. głosów (13,19 proc.) teraz nie ubiega się już o miejsce w europarlamencie.

Krzysztof Jurgiel w latach 90. należał do Porozumienia Centrum, a następnie Porozumienia Polskich Chrześcijańskich Demokratów. W 2001 r. dołączył do Prawa i Sprawiedliwości, zasiadał we władzach krajowych tej partii, był przewodniczącego podlaskich struktur PiS. W latach 1995-1998 Jurgiel był prezydentem Białegostoku, w latach 1997-2003 i 2005-2019 zasiadał w Sejmie, zaś w latach 2003-2005 był senatorem. W czasie pierwszych rządów PiS był szefem resortu rolnictwa w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, na czele ministerstwa rolnictwa stanął ponownie w 2015 r., pełniąc stanowisko w rządach Beaty Szydło i Mateusza Morawieckiego. W resorcie zastąpił go Jan Krzysztof Ardanowski.