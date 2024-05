Donald Tusk opublikował wpis z pogróżkami pod swoim adresem. Nawiązanie do Fico

Wpis pochodzi z 15 maja, z godziny 16:27, a więc umieszczono go w sieci ok. półtorej godziny po tym, gdy w Słowacji doszło do zamachu na życie premiera Słowacji, Roberta Ficy.



Donald Tusk publikuje groźbę pod swoim adresem. „Słowacy dali nam przykład...”

Fico po wyjazdowym posiedzeniu rządu został postrzelony przez 71-letniego Juraja C. Z pięciu strzałów oddanych w stronę Ficy dwa dosięgły słowackiego premiera, który został ranny m.in. w brzuch. W szpitalu w Bańskiej Bystrzycy Fico przeszedł operację, a lekarze mieli „walczyć o jego życie”. Obecnie stan słowackiego premiera ma być jednak stabilny.



„Słowacy dali nam dzisiaj przykład co należy zrobić z @donaldtusk jeśli uwali CPK..” - wpis o takiej treści pokazał w serwisie X premier Tusk.



„Dużo tego było wczoraj. Wizja Polski” - napisał Tusk.