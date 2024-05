Teraz będzie to starcie szefowej bardzo dbającego o miejsce w unijnym mainstreamie rządu z prezydentem o eklektycznych poglądach, na pewno nie liberalnych.

Niektórzy – na przykład Rimvydas Valatka, chyba najbardziej znany dziennikarz litewski – uważają, że Gitanas Nausėda jest po trochu konserwatystą, nacjonalistą i lewicowcem (popierają go silni w opozycji socjaldemokraci). I porównują do Jarosława Kaczyńskiego. W przeciwieństwie do prezesa PiS nie ma on jednak partii (i do żadnej nie należy) oraz takiej masy wyznawców.