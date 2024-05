Prezydent Andrzej Duda w przededniu 20. rocznicy wejścia Polski do UE powtarza przekaz PiS: Wspólnota tak, ale nie należy z nią przesadzać. I gdy apeluje o udział w wyborach do PE nie ma wątpliwości co do tego kto jego zdaniem powinien "prowadzić w Brukseli polskie sprawy".