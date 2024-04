Ankietowanym przedstawiono trzy możliwości. Spytano czy rząd powinien wspierać Polaków w zakupie mieszkania przez dopłaty do rat kredytów mieszkaniowych, czy przez inwestycję w rozwój mieszkań na tani wynajem, czy też rząd nie powinien w ogóle pomagać obywatelom w tej kwestii.



Sondaż: „Mieszkanie na Start” czy budowa tanich mieszkań? Wyborcy koalicji rządzącej nie mają wątpliwości

Jak się okazało najwięcej — 45 proc. badanych — uważa, że rząd powinien inwestować w rozwój mieszkań na tani wynajem.



Dopłat do rat kredytów mieszkaniowych oczekuje 29 proc. ankietowanych.



Obecny rząd proponuje obie te formy wsparcia — przygotował projekty ustaw ws. programu „na Start”, który ma polegać na dopłacie do kredytów (to program mający być realizacją wyborczej obietnicy KO ws. kredytu 0 proc.) oraz program budowy mieszkań na tani wynajem, co proponuje od dawna Lewica.



Zdaniem 13 proc. badanych rząd nie powinien pomagać obywatelom w zakupie mieszkań.