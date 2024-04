Główny doradca liderki wolnej Białorusi Franak Wiaczorka zaprzecza i przekonuje, że mają „plan na 2025 r.”. – Wiążemy duże nadzieje z przyszłym rokiem. I nie chodzi tylko o tak zwane wybory Łukaszenki. Mocno słabnie jego gospodarka, ma najgorszy wynik ze wszystkich państw WNP. Wewnątrz systemu sytuacja też nie jest stabilna. Przygotowujemy się do różnych okoliczności, m.in. mamy plan działań na wypadek śmierci albo zniknięcia dyktatora – mówi „Rzeczpospolitej” Wiaczorka.

Przekonuje, że opozycja demokratyczna przygotowuje się do własnych wyborów do Rady Koordynacyjnej, ale też do przeprowadzenia wielkiej konferencji poświęconej przyszłości Białorusi. Zapewnia, że do końca roku Białorusini poza granicami kraju będą mogli liczyć na białoruskie paszporty wydawane przez rząd na uchodźstwie.

Milinkiewicz jest przekonany, że „okno możliwości się otworzy”. – Dyktatorzy nie są wieczni. Siły demokratyczne Białorusi muszą być przygotowane na ten moment, na decydujące starcie. Wówczas zarówno Zachód, jak i Wschód będą próbowały nas podzielić. Jedni zaproponują pieniądze, drudzy jakieś wartości. Nie możemy przegrać Białorusi – uważa.