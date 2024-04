W rzeczywistości obaj uzyskali większy odsetek głosów, niż w badaniu, ale Strojny tylko o 2 pkt. proc. więcej, a Szumny aż o ponad 6 pkt. proc. Mocno przeszacowany okazał się za to wynik urzędującego prezydenta.



Wybory samorządowe 2024 — II tura. Są wyniki exit poll z Rzeszowa

- Pomysł na Rzeszów to pokazanie naszej młodzieży, że nie musi wyjeżdżać, bo na miejscu może pracować w największych, dających szansę rozwoju zawodowego firmach - mówił "Rzeczpospolitej" w czasie kampanii Konrad Fijołek. - Rzeszów jak magnes przyciąga nowych ludzi, bo znajdują tu pracę w światowych korporacjach. Cały czas przybywa nam mieszkańców, i to nie tylko uchodźców. W krótkim czasie miasto się zatłoczyło, więc teraz priorytetem dla nas jest, by rozładowywać te korki, by budować nowe drogi - tłumaczył.

Szumny do ostatniego dnia kampanii zabiegał o poparcie wyborców Jacka Strojnego i Adama Dziedzica. Kandydatowi Razem dla Rzeszowa zaproponował nawet stanowisko wiceprezydenta. Z kolei powołując się na program Karoliny Pikuły obiecał, że nie będzie podnosił podatków przez przynajmniej rok. Zapowiedział też przedstawienie "Konstytucji dla Rzeszowa", która wprawdzie miała być opublikowana już wcześniej, ale - jak tłumaczył - jest nadal uzupełniana, z powodu propozycji, nadsyłanych przez mieszkańców. Zapewnił jednak, że w dokumencie znajdą się zapisy, które "będą dowodem na walkę nepotyzmem, na zapobieganie próbom". - Będzie zakaz radnych w spółkach miejskich, krótko mówiąc - mówił w piątek.



W niedzielę sondaż exit poll był przeprowadzany przez Ipsos w trzech miastach – Krakowie, Wrocławiu i Rzeszowie. W każdym z nich instytut wylosował 50 lokali wyborczych oraz zaangażował 110 ankieterów do przeprowadzenia 5 tys. ankiet.

Druga tura wyborów samorządowych w 748 miejscach

21 kwietnia II tura wyborów wójta, burmistrza lub prezydenta miasta odbywała się w 748 miejscowościach. O fotel prezydenta walczyli kandydaci m.in. w dziewięciu miastach wojewódzkich — oprócz Krakowa, Wrocławia i Rzeszowa także w Gorzowie Wlkp., Kielcach, Olsztynie, Poznaniu, Toruniu i Zielonej Górze, dokąd jednak Ipsos nie wysłał ankieterów.