14 opcji urlopu za granicą

Jak donoszą źródła zbliżone do rosyjskiej administracji, członkom rządu przyznano nieformalny zakaz podróżowania w 2022 r., a środek ten został formalnie przyjęty w połowie 2023 r. Teraz we wszystkich ministerstwach wprowadzono podobne ograniczenia dla osób prywatnych mających dostęp tajemnicy państwowej. Zasady różnią się w zależności od poziomu bezpieczeństwa, im do bardziej tajnych informacji ma dostęp dana osoba, tym większe ma restrykcje.

Pracowników niższej izby Dumy Państwowej Rosji obowiązuje zakaz wszelkich podróży zagranicznych, z nieoficjalną zasadą, że wszelkie prośby będą odrzucane. Dla pracowników MSW, FSB i Gwardii Narodowej realistycznie dostępnych jest tylko 14 opcji urlopu za granicą, po uwzględnieniu sankcji i traktatów ekstradycyjnych. Większość z nich to byłe państwa radzieckie, ale obejmują także Kubę, Iran, Koreę Północną i Syrię. Nawet podróż do Chin, których wymiana handlowa z Rosją gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich dwóch lat, budzi wątpliwości w związku z obawami dotyczącymi ekstradycji.

Osobom mającym dostęp do tajemnic państwowych zabroniono podróżować za granicę, zarówno do krajów „nieprzyjaznych”, jak i „przyjaznych”, chyba że istnieje ważny powód, taki jak choroba lub udział w pogrzebie. Urzędnikom ministerstwa finansów zakazano wszelkich podróży zagranicznych, z wyjątkiem podróży służbowych. Jeden z urzędników został zmuszony do odejścia ze stanowiska, gdy okazało się, że jego syn studiuje w Stanach Zjednoczonych. Jak wynika z informacji Reutersa, paszporty pracowników mających dostęp do tajemnic państwowych są przechowywane w specjalnym dziale wewnętrznym.

FSB obawia się, że urzędnicy zostaną po prostu zatrzymani, a następnie poddani ekstradycji na Zachód. Zachód może zaoferować im też układ w zamian za ujawnienie tajemnic państwowych.

Definicja „tajemnicy państwowej” jest w Rosji szeroka, a od czasu wojny została jeszcze bardziej poszerzona. Obejmuje wszystko, co mogłoby zaszkodzić państwu rosyjskiemu, w tym nie tylko wywiad wojskowy, nuklearny lub bezpieczeństwa, ale także rezerwy danych, produkcję i zużycie zasobów naturalnych, dane eksportowe, część polityki gospodarczej, niektóre ustalenia naukowe i wszelkie szczegóły dotyczące ochrony tajemnic.