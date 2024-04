- Mam nadzieje, że miał odwagę, mówię o głowie naszego państwa, aby zwrócić uwagę na niewłaściwość tego typu pomysłów — dodał w kontekście deklaracji Trumpa, że jest gotów zakończyć wojnę w 24 godziny, co miałoby zostać osiągnięte w drodze zrzeczenia się części terytorium przez Ukrainę na rzecz Rosji.

- Duda reprezentuje nie tylko siebie, i w związku z tym to, że jest zadowolony, że mógł pójść do Trumpa do mieszkania, to nie jest najważniejszy powód dla którego polski prezydent odbywa tego typu wizytę - mówił też Cimoszewicz.