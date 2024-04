Prezydent zwoła RBN po ataku Iranu na Izrael? Mastalerek: Trudno nie zgodzić się z Tuskiem

- Nie jest tajemnicą, że w Michigan i młodzi, i mniejszość arabska, która może głosować, mogą zdecydować o wyborach — dodał nawiązując do wyborów prezydenckich w USA, które odbędą się jesienią tego roku.



- Paradygmat amerykańskiej polityki upada na naszych oczach. Ze względu na wybory, ze względu na to, że to co robi Izrael w Strefie Gazy jest nie do przyjęcia dla liberalno-lewicowych wyborców, to (bezwarunkowe wsparcie USA dla Izraela) się zmienia — zauważył Mastalerek.



A czy prezydent w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego, czego domaga się Lewica?



- To nie jest dobry pomysł. Musimy uspokajać sytuację w Polsce. RBN zbierała się dotychczas w najważniejszych dla polskiego bezpieczeństwa sprawach. I tu trudno się nie zgodzić z premierem Donaldem Tuskiem: nie ma bezpośredniego zagrożenia dla Polski i nie ma powodu, by na ten moment, zwoływać Radę Bezpieczeństwa Narodowego — odparł.



W kontekście sytuacji w USA Mastalerek był też pytany czy kancelaria prezydenta uruchamia obecnie kontakty z Donaldem Trumpem biorąc pod uwagę, że Trump może jesienią znów zostać prezydentem USA?