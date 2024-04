Posłowie PiS śpiewali w hotelu sejmowym piosenkę o Grzegorzu Braunie

Hitem w trakcie imprezy była piosenka satyrycznej grupy "Letni Chamski Podryw", która jest przeróbką hitu grupy Myslovitz "Peggy Brown". "O Grzegorz Braun, o Grzegorz Braun, kto zgasić świece tak będzie umiał" - śpiewali posłowie PiS. Piosenka nawiązuje do incydentu w Sejmie, w czasie którego poseł Konfederacji zgasił chanukiję w czasie uroczystości religijnej.



O Grzegorz Braun - tekst piosenki Letniego Chamskiego Podrywu

O Grzegorz Braun

O Grzegorz Braun

Kto zgasić świece tak będzie umiał

O Grzegorz Braun

O Grzegorz Braun

Widziała Polska i cała Unia



Jedyne o czym wciąż myślał

Czerwona, proszkowa gaśnica

Na korytarzu w Sejmie

Od dawna tak nikt jej nie chwytał

Gdy przegląd miał się w niej skończyć

To wtedy pojawił się on



O Grzegorz Braun

O Grzegorz Braun

Kto zgasić świece tak będzie umiał

O Grzegorz Braun

O Grzegorz Braun

Widziała Polska i cała Unia



Ułożył w głowie performance

Pulsował jak w lesie echo

Wnet wyszedł z sali sejmowej

I znał dobrze przepisy PPOŻ

Zobaczył świece, co płoną

I chwycił gaśnicę czerwoną



O Grzegorz Braun

O Grzegorz Braun

Kto zgasić świece tak będzie umiał

O Grzegorz Braun

O Grzegorz Braun

Widziała Polska i cała Unia



Drżała mu w rękach gaśnica

Zawleczka została wyrwana

Nacisnął spust i wystrzelił

Odegrał strażaka Sama

Sejmowy kanał wciąż rośnie

Widzowie dostali specjala



O Grzegorz Braun

O Grzegorz Braun

Kto zgasić świece tak będzie umiał

O Grzegorz Braun

O Grzegorz Braun

Widziała Polska i cała Unia