Statystyki pracy parlamentu. Mizerne wyniki Sejmu, a Senat nie ma co robić

Od 13 listopada do końca grudnia ubiegłego roku odbyło się tylko jedno posiedzenie Sejmu – był to efekt paraliżu, jaki nastąpił po wyborach parlamentarnych i decyzji PiS, że spróbuje stworzyć rząd z Mateuszem Morawieckim na czele (co się nie udało). W efekcie partie koalicji przejęły stery dopiero po 13 grudnia. W tym roku (dane do 8 kwietnia, a więc trzy miesiące i tydzień) odbyło się zaledwie siedem posiedzeń, co daje 15 dni obrad. Jak było to w poprzedniej kadencji Sejmu? Zwołano 81 posiedzeń Sejmu (195 dni obrad), najwięcej w 2022 r. – 24.

Popatrzmy na inne dane na temat pracy posłów. W tym roku, od stycznia do kwietnia, odbyły się 254 posiedzenia komisji stałych – jest ich aż 29 (wychodzi więc niecałe osiem komisji na każdą z nich), w ciągu półtora miesiąca na początku kadencji X (19 listopad 31 grudnia 2023 r.) odbyło się ich 139.

– Sejm jest po to, by uchwalać ustawy. Jestem posłem i mogę powiedzieć, że jeszcze nigdy nie mieliśmy tak mało pracy, jak w tej kadencji – ocenia poseł Smoliński, czego, jak podkreśla, dobitnym przykładem jest Senat. – Senat nie ma nad czym pracować, bo z Sejmu wychodzi niewiele ustaw – dodaje poseł Smoliński. Np. na ostatnim posiedzeniu Senat, 4 kwietnia, zajmował się zmianą ustawy o rachunkowości (wprowadził jedną poprawkę) i nowelizacją przepisów o kredycie konsumenckim (bez poprawek). – To prawda, nie mamy, na czym pracować. Posiedzenia Senatu trwają np. 1,5 godziny, co jest sytuacją niespotykaną – przyznaje senator Frankiewicz.

Krytycznie na efekty pracy nowego rządu patrzy także Szymon Osowski, prezes Watchdog Polska. – Parlament jest od tego, by pracować, nie uważam więc, że inicjatywa zmian w prawie powinna należeć tylko do rządu. Ewidentnie jednak coś szwankuje. Obywatele, którzy głosowali za zmianą rządu, oczekują efektów pracy, a nie tylko rozliczeń poprzedników – tłumaczy.