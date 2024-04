400 mln Tyle osób korzysta na świecie z oprogramowania Kaspersky Lab

Jednym z celów decyzji ma być zmniejszenie ryzyka dla infrastruktury krytycznej w USA — twierdzi jeden z rozmówców CNN.



Nie wiadomo jak szeroki zakres będzie miał zakaz. Z informacji CNN wynika, że będzie się on skupiał na oprogramowaniu antywirusowym firmy Kaspersky Lab.



Rzecznik Kaspersky Lab nie chciał odpowiadać na pytania o potencjalny zakaz i o to, jaki jest udział firmy w rynku oprogramowania antywirusowego w USA.



Programy antywirusowe Kaspersky Lab: Dlaczego Amerykanie się ich obawiają?

Władze USA przez lata alarmowały, że Kreml może zmusić firmę Kaspersky Lab do przekazania władzom Rosji danych na temat klientów bądź wykorzystać oprogramowanie antywirusowe Kaspersky Lab do ataków hakerskich na Amerykanów, bądź do ich szpiegowania. Firma Kaspersky Lab stanowczo zaprzeczała, by istniała taka możliwość.



Zgodnie z prawem obowiązującym w USA firma Kaspersky Lab może odwołać się od decyzji Departamentu Handlu lub zawrzeć porozumienie z administracją USA, które będzie odpowiedzią na obawy związane z bezpieczeństwem przed wejściem w życie zakazu.